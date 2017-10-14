محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثمان الشهيد العقيد عمار رسام صنعاء - سبأ:

شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة العقيد عمار حسن رسام الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن ومواجهة جحافل المعتدين والغزاة والمرتزقة في جبهة نهم.



وخلال التشييع الذي تقدمه وكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني وقائد اللواء الثالث مدرع حماية رئاسية العميد الركن خالد الجبري ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وزملاء وأقارب الشهيد .. أشاد المشيعون بمناقب الشهيد وأدواره في مواجهه العدوان ومرتزقته.



جرت مراسيم التشييع للشهيد بعد الصلاة عليه بجامع الشهداء بأمانه العاصمة، حيث ووريا جثمانه الثرى في روضة الشهداء بشارع الخمسين بالعاصمة صنعاء.



تغمد الله الشهيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ