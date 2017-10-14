محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة في مجال الإنعاش القلبي الرئوي بالمحويت المحويت - سبأ:

بدأت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في مجال أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع الحالات الطارئة، ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ووحدة الدعم الفني بمشروع الإدارة الفعالة الممول من الإتحاد الأوروبي.



هدفت الدورة في خمسة أيام إكساب 20 متدربا ومتدربة مهارات حول الإنعاش القلبي الرئوي وأساليب التعامل مع المريض لإنعاشه وإعادته للحياة في حالات الإغماء .



وفي افتتاح الدورة ألقيت كلمات من وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله عباس الحمزي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة أمين حبيش وممثل وحدة الدعم الفني لمشروع الإدارة الفعالة طارق الزيادي ومدير إدارة الطوارئ الصحية منسق الدورة محمد الحفاشي، أشارت إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات النظرية والعملية للكوادر الصحية لمواكبة معايير جودة الخدمات الطبية .



وأوضحت الكلمات أن المتدربين سيتلقون تدريبات في مجالات الإسعافات المتقدمة ومهارات الإنعاش القلبي الرئوي وأساليب المساعدة الطبية العاجلة في الحالات الطارئة.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ