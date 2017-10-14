عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المانيا تحذر من خطر الحرب بعد تصريحات ترامب بشأن برنامج ايران النووي برلين - سبأ:

حذرت المانيا من خطر حرب بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن برنامج ايران النووي والتى اشار فيها الى ان ايران غير ملتزمة بالاتفاق النووي.



وقال وزير الخارجية الألماني‭‭ ‬‬زيجمار جابرييل لإذاعة دويتشلاند فونك إن الولايات المتحدة إذا ألغت الاتفاق النووي الإيراني أو أعادت فرض عقوبات على طهران فإن ذلك قد يدفع إيران لتطوير أسلحة نووية ويزيد خطر الحرب قرب أوربا.



واضاف جابرييل إن ترامب بعث ”إشارة صعبة وخطيرة“ عندما كانت الولايات المتحدة تتعامل أيضا مع أزمة كوريا الشمالية النووية.



وتابع”قلقي الكبير هو أن ما يحدث في إيران أو مع إيران من منظور أمريكي لن يظل مسألة إيرانية لكن الكثيرين في العالم سيفكرون إذا ما كانوا هم أنفسهم ينبغي أن يمتلكوا أسلحة نووية نظرا لأن مثل هذه الاتفاقات تلغى“.



وأشار إلى أنه إذا ألغت الولايات المتحدة الاتفاق أو أعادت فرض عقوبات على إيران فسيمنح ذلك المحافظين في طهران، الذين يعارضون التفاوض مع الغرب، اليد العليا.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض يوم الجمعة التصديق رسميا على أن إيران ملتزمة بالاتفاق الموقع في عام 2015 برغم أن المفتشين الدوليين قالوا ذلك. وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق نهائيا.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ