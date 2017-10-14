ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:17:51م
الرئيس الصماد يقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر
أقام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، بحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الإنقاذ...
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
ركلة حرة من فقير تمنح ليون انتصارا ثمينا على موناكو
تغلب أولمبيك ليون 3-2 على ضيفه موناكو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم امس الجمعة.
آخر الأخبار:
كوريا الشمالية : استراليا تتبع السياسة العدائية لامريكا وتصريحات مسئوليها حمقاء
التعليم العالي..غدا الأحد بدء امتحانات الكفاءة للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية
تأهل الاسترالية جافريلوفا الى نهائي بطولة هونج كونج للتنس
مقتل 60 مسلحاً في عمليات عسكرية للأمن الأفغاني خلال الـ 24 ساعة الماضية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
المانيا تحذر من خطر الحرب بعد تصريحات ترامب بشأن برنامج ايران النووي
[14/أكتوبر/2017]
برلين - سبأ:
حذرت المانيا من خطر حرب بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن برنامج ايران النووي والتى اشار فيها الى ان ايران غير ملتزمة بالاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الألماني‭‭ ‬‬زيجمار جابرييل لإذاعة دويتشلاند فونك إن الولايات المتحدة إذا ألغت الاتفاق النووي الإيراني أو أعادت فرض عقوبات على طهران فإن ذلك قد يدفع إيران لتطوير أسلحة نووية ويزيد خطر الحرب قرب أوربا.

واضاف جابرييل إن ترامب بعث ”إشارة صعبة وخطيرة“ عندما كانت الولايات المتحدة تتعامل أيضا مع أزمة كوريا الشمالية النووية.

وتابع”قلقي الكبير هو أن ما يحدث في إيران أو مع إيران من منظور أمريكي لن يظل مسألة إيرانية لكن الكثيرين في العالم سيفكرون إذا ما كانوا هم أنفسهم ينبغي أن يمتلكوا أسلحة نووية نظرا لأن مثل هذه الاتفاقات تلغى“.

وأشار إلى أنه إذا ألغت الولايات المتحدة الاتفاق أو أعادت فرض عقوبات على إيران فسيمنح ذلك المحافظين في طهران، الذين يعارضون التفاوض مع الغرب، اليد العليا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض يوم الجمعة التصديق رسميا على أن إيران ملتزمة بالاتفاق الموقع في عام 2015 برغم أن المفتشين الدوليين قالوا ذلك. وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق نهائيا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
كوريا الشمالية : استراليا تتبع السياسة العدائية لامريكا وتصريحات مسئوليها حمقاء
مقتل 60 مسلحاً في عمليات عسكرية للأمن الأفغاني خلال الـ 24 ساعة الماضية
كيري يتهم ترامب بخلق أزمة دولية
إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط قذيفتين على منطقة العباسيين وسط دمشق
وزير الهجرة الكندي يعلن رفضه لإستبيان إستهدف طالبي اللجوء المسلمين
33 قتيلا حصيلة الحرائق الاسوأ بتاريخ كاليفورنيا
ترامب يعلن أنه لن يقر بالتزام إيران بالاتفاق النووي
كوفي عنان: لا توجد خطة بديلة لميانمار في حالة عدم قبول الحكومة لتوصيات الامم المتحدة
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
الفرنسية أزولاي تفوز بمنصب المدير العام لليونسكو
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وعسير
[13/أكتوبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[13/أكتوبر/2017]
35 غارة لطيران العدوان على حرض وميدي بحجة
[13/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديريتي نهم وسنحان
[13/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by