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آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:17:51م
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إجتماع بالحديدة يناقش إجراءات تشغيل التيار الكهربائي
[14/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ:
 ناقش المجلس المحلي بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، إجراءات إعادة تشغيل التيار الكهربائي بعد وصول المازوت المخصص لكهرباء الحديدة.

وتطرق الإجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي علي بن علي القوزي ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد نعيم ورئيس محكمة الأموال العامة القاضي وضاح المقطري إلى الحلول الكفيلة بتوفير الكميات المطلوبة من المازوت الخاص بتشغيل الكهرباء للفترة القادمة من خلال الإعلان عن مناقصة لتوريد الكمية بما يسهم في توفير الماوزت.

وفي الإجتماع أكد محافظ الحديدة إهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى لإعادة تشغيل التيار الكهربائي للمحافظة من خلال استيراد المازوت وإصدار التوجيهات الخاصة بسرعة تفريغ الشحنة وتشغيل الكهرباء.

ووجه شركة النفط بسرعة توفير كمية الديزل بما يكفل نقل كمية المازوت من منشآت النفط إلى محطة رأس كتنيب بواسطة ناقلات النفط التابعة للشركة، كما وجه صندوق إعادة تشغيل الكهرباء بصرف المبلغ الخاص بمادة الديزل.

حضر الإجتماع وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ووكلاء المحافظة عبدالرحمن الجماعي وعلي أحمد قشر وعبد الجبار أحمد محمد ومدراء مكاتب المالية والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي ورئيس هيئة مستشفى الثورة ومدير عام محطة كهرباء الكتنيب ومدير صندوق إعادة التيار الكهربائي.

سبأ
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