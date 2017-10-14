محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال محافظ سقطرى يهنئ بالعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر صنعاء - سبأ:

هنأ القائم بأعمال محافظ أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد ونائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور بمناسبة العيد الـ54 لثورة الــ 14 من أكتوبر .



وأشار السقطري إلى أن وعي الشعب اليمني وواحديته في مواجهة قوى الغزو والاحتلال استطاع أن يجبر أقوي إمبراطورية في العالم على الجلاء من جنوب الوطن وجسد اليمنيين بتلاحمهم أروع صفحات النضال والتضحية .



وأكد القائم بأعمال محافظ سقطرى ضرورة استلهام الدروس والعبر من هذه المناسبة الوطنية خاصة في ظل استمرار العدوان واحتلاله للمحافظات الجنوبية ونهب ثروات ومقدرات الوطن وهو ما يتحتم على كافة أبناء الشعب اليمني النضال من اجل استعادة أراضيهم والتصدي لكل مشاريع التجزئة والتقسيم التي يسعى المحتل فرضها بدعم فصائل مسلحة.



وأشار إلى أن الشعب اليمني لن يقبل بأي شكل من أشكال الوصاية والارتهان وسيقاوم المحتل بكل الوسائل المتاحة مهما كانت التضحيات وسيمضي الشعب اليمني بمختلف مشاربه ومكوناته نحو الاستقلال وطرد فلول الاستعمار الجديد.



وجددت قيادة السلطة المحلية بأرخبيل سقطرى العهد والوفاء للقيادة السياسية العليا أنها ستظل إلى جانبها وتستلهم منها قيم الوفاء والفداء والإخلاص للوطن.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ