محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس الشورى يهنئ المجلس السياسي والشعب اليمني بثورة 14 أكتوبر صنعاء - سبأ:

هنأ رئيس وأعضاء مجلس الشورى رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس ورؤساء مجالس النواب والوزراء والقضاء وأعضائها وكافة أبناء الشعب اليمني والجيش والأمن واللجان الشعبية بمناسبة العيد الـ54 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.



وحيا رئيس وأعضاء مجلس الشورى صمود الشعب اليمني في وجه تحالف دول العدوان وحصاره الجائر منذ أكثر من عامين ونصف.



ونوهوا بالدروس التي ينبغي إستلهامها من هذه المناسبة الوطنية .. متمنيين للجميع أن تعود هذه المناسبة في ظل وحدة الصف والموقف والوحدة الوطنية وقد حقق الشعب اليمني كلما يصبوا إليه من تقدم وإزدهار.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ