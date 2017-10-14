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آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:41:25م
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  رياضة
تأهل الاسباني نادال لنهائي بطولة شنغهاي للتنس
[14/أكتوبر/2017]
بكين- سبأ :
 تأهل الإسباني رفائيل نادال المصنف الأول عالميا إلى الدور النهائي في بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة اليوم بعد فوزه على منافسه الكرواتي مارين شيليتش.


وهزم نادال، الحائز على 16 لقبا كبيرا، منافسه الكرواتي المصنف الرابع في البطولة بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-5 و7-6 ليضمن المنافسة على لقب البطولة المقامة في الصين.

وبعد فوزه الصعب بالمجموعة الأولى، ضغط نادال منذ البداية في الثانية، وتمكن من كسر إرساله في الشوط الثالث، قبل أن يرد سيليتش الكسر ويتعادل اللاعبان 3-3 بعد خطأ من نادال الذي لم يكتم غيظه، وقام بضرب المضرب بركبته مرتين.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال مجددا في المجموعة ذاتها، وصولا إلى الشوط الفاصل الذي حسمه نادال لصالحه.

ويبحث نادال عن لقبه السابع هذا الموسم، وهو سيلاقي في النهائي الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي، بين المصنف ثانيا السويسري روجر فيدرر والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

سبأ
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