محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدكتور لبوزة يعزي في وفاة المناضل سلمان عبدالله البكري صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ سلمان عبدالله جابر عثمان البكري بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



ونوه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته بأدوار الفقيد الوطنية وإسهاماته النضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة حيث كان في طليعة المشاركين في معارك التحرير ضد الاستعمار البريطاني ومعارك الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر في جبال المحابشة والمفتاح وغيرها من المناطق ضمن كوكبة الثوار من أبناء ردفان بقيادة الشهيد راجح غالب لبوزة كما انه أحد مؤسسي جيش التحرير بعد الاستقلال.



وأشار إلى أن الوطن خسر برحيل الفقيد واحدا من خيرة أبنائه الأوفياء ووطنيا مخلصا ومصلحا اجتماعيا ممن وهبوا حياتهم لخدمة الوطن، وكان مثالا للإخلاص والتفاني والإصلاح بين الناس.



وعبر الدكتور لبوزة عن خالص العزاء وصادق المواساة في البرقية التي بعثها لأبناء الفقيد عامر وعمار وعمر وكافة آل البكري في ردفان بمحافظة لحج بهذا المصاب.. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ