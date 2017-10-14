ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:41:25م
الرئيس الصماد يقيم حفل استقبل بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر
أقام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، بحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الإنقاذ...
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
ركلة حرة من فقير تمنح ليون انتصارا ثمينا على موناكو
تغلب أولمبيك ليون 3-2 على ضيفه موناكو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم امس الجمعة.
آخر الأخبار:
توزيع 791 سلة غذائية للأسر النازحة والفقيرة بمديرية العبدية بمأرب
تأهل الاسباني نادال لنهائي بطولة شنغهاي للتنس
الدكتور لبوزة يعزي في وفاة المناضل سلمان عبدالله البكري
الرئيس الصماد يستقبل هيئة رئاسة مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس 
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الدكتور لبوزة يعزي في وفاة المناضل سلمان عبدالله البكري
[14/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ سلمان عبدالله جابر عثمان البكري بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

ونوه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته بأدوار الفقيد الوطنية وإسهاماته النضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة حيث كان في طليعة المشاركين في معارك التحرير ضد الاستعمار البريطاني ومعارك الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر في جبال المحابشة والمفتاح وغيرها من المناطق ضمن كوكبة الثوار من أبناء ردفان بقيادة الشهيد راجح غالب لبوزة كما انه أحد مؤسسي جيش التحرير بعد الاستقلال.

وأشار إلى أن الوطن خسر برحيل الفقيد واحدا من خيرة أبنائه الأوفياء ووطنيا مخلصا ومصلحا اجتماعيا ممن وهبوا حياتهم لخدمة الوطن، وكان مثالا للإخلاص والتفاني والإصلاح بين الناس.

وعبر الدكتور لبوزة عن خالص العزاء وصادق المواساة في البرقية التي بعثها لأبناء الفقيد عامر وعمار وعمر وكافة آل البكري في ردفان بمحافظة لحج بهذا المصاب.. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

سبأ
  المزيد من (محلي)
توزيع 791 سلة غذائية للأسر النازحة والفقيرة بمديرية العبدية بمأرب
الرئيس الصماد يستقبل هيئة رئاسة مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس 
الرئيس الصماد يقيم حفل استقبل بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر
قصف مدفعي يستهدف مرتزقة العدوان في مريس بالضالع
تفكيك عبوة ناسفة في قيفة بالبيضاء
مساعد أمين الأمم المتحدة : على المجتمع الدولي الاستجابة للأزمة اليمنية بشكل فوري ومسئول
عملية نوعية على مواقع المرتزقة شرق معسكر خالد بتعز
مصرع وإصابة العشرات من الجنود السعوديين والمرتزقة
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
صاروخ باليستي يدك معسكر سعودي في الموسم بجيزان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وعسير
[13/أكتوبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[13/أكتوبر/2017]
35 غارة لطيران العدوان على حرض وميدي بحجة
[13/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديريتي نهم وسنحان
[13/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by