الرئيس الصماد يستقبل هيئة رئاسة مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس [14/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، بحضور أعضاء المجلس السياسي، رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي وهيئة رئاسة المجلس وعدد من أعضاء المجلس ومحافظي المحافظات.



جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق بين أعضاء مجلس النواب والسلطة المحلية في المحافظات على مستوى المديريات لمواجهة استهداف العدوان السعودي الأمريكي للجبهة الداخلية بعد فشله على مدى أكثر من عامين في الجبهات العسكرية والحصار البري والبحري وإغلاق المطارات والحصار الاقتصادي.



وأشاد الرئيس الصماد بدور رئاسة مجلس النواب وأعضائه الوطنيين المخلصين الذين تحملوا أمانة انتخابهم من قبل الشعب اليمني الحر الأبي ويواجهون مع شعبهم ومنتخبيهم التحديات والتحدي المنصب على مجلس النواب وكوادره والإغراءات والترغيب والترهيب من قبل العدوان وتحالفه الذي يريد أن تتحول مؤسسات الدولة إلى أداة تدور في فلكه ويستمر اليمن بلا قدرات ومقدرات وبلا استقلال.



وأكد أن أعضاء مجلس النواب الوطنيين الصادقين مع الله ووطنهم وشعبهم في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن قد سجلوا أسمائهم بأحرف من نور وسيستمرون في العطاء والصمود والمواجهة في واحدة من الجبهات الهامة والكاملة حتى يتحقق لليمن وشعبه الانتصار الذي يضحي من أجله الأبطال في الجبهات بدمائهم وأرواحهم وصمد فيه الشعب اليمني على ظروف ومعاناة لم يمر بها شعب.



من جانبه أشار رئيس مجلس النواب إلى التحديات والصعوبات التي تواجه المجلس وأعضائه والمغريات التي يسوقها العدوان السعودي الأمريكي للتأثير على مجلس النواب وكوادره الوطنية وما قدمه ويقدمه الأعضاء من تضحيات.



وأكد أن هذا الظرف اقتضى من كل عضو حر في المجلس أن يكون عضوا عن اليمن في البرلمان وممثل للشعب اليمني وأن لا يكون ممثلا أو نائبا عن دائرة أو حزب أو مكون سياسي.



وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الأمانة التاريخية وتضحيات الشعب تهون في سبيلها كل التضحيات وتواجه لأجلها كل التحديات.



ولفت الأخ يحيى الراعي إلى ما قدمه عدد من الأعضاء من نماذج حية للوفاء والوطنية والحرية وحرصهم على حضور جلسات المجلس ومنهم من هو في أشد حالات المرض أو على نقالات المستشفيات لكي يعبروا عن حقيقة موقف الشعب اليمني من المعتدين وحرصهم على الوحدة الداخلية ووحدة الموقف والمصير.



وأقر اللقاء الاستمرار في العمل من أجل تكامل الأدوار بين القيادة السياسية وأعضاء المجلس ومحافظي المحافظات وممثلي السلطة المحلية لما من شأنه تعزيز الجبهة الداخلية والصمود الشعبي والوطني وتفويت الفرصة على المراهنين على الجبهة الداخلية الوفية لتضحيات أبناء اليمن وشهدائه الأبرار.

سبأ