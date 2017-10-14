محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مساعد أمين الأمم المتحدة : على المجتمع الدولي الاستجابة للأزمة اليمنية بشكل فوري ومسئول





قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية مراد وهبة : " إن الأزمة اليمنية تعتبر أكبر أزمة على مستوى العالم في الوقت الراهن ويتوجب على المجتمع الدولي الاستجابة لهذا التحدي بشكل فوري ومسئول".



وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في بيان في ختام زيارته الأولى لليمن التي استمرت يومين، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستمر على نحو عاجل في تركيزه على دعم صمود المجتمعات المتضررة من الحروب الدائرة وكذلك دعم جهود الإنعاش المبكر بما في ذلك تحسين سبل المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع.



وأضاف: " جاءت زيارتي إلى اليمن للتأكد شخصياً وعن كثب من قدرة وجهوزية مكتبنا في اليمن على زيادة جهوده لدعم الشعب اليمني".



وتابع مراد وهبة : " نعمل جنباً إلى جنب و بقية منظمات الأمم المتحدة في البلد مع شركائنا من أجل تنسيق الجهود لبناء صمود المجتمع والحفاظ على المقدرات الوطنية من أجل تخفيف معاناة السكان المتضررين ".



وحسب البيان الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه فقد التقى المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية خلال زيارته بمسئولين حكوميين ثمنوا عالياً قدرة البرنامج على البقاء والاستمرار خلال الأزمة التي تمر بها البلد بالرغم من الصعوبات التي أجبرت العديد من المنظمات الدولية الأخرى على تعليق أعمالها في اليمن.



وأكد أن وهبة تلقى العديد من طلبات زيادة جهود البرنامج في دعم سبل معيشة المواطن اليمني وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة.

سبأ [14/أكتوبر/2017] صنعاء-سبأ:سبأ