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ركلة حرة من فقير تمنح ليون انتصارا ثمينا على موناكو
تغلب أولمبيك ليون 3-2 على ضيفه موناكو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم امس الجمعة.
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  رياضة
ركلة حرة من فقير تمنح ليون انتصارا ثمينا على موناكو
[14/أكتوبر/2017]
باريس- سبأ:

 تغلب أولمبيك ليون 3-2 على ضيفه موناكو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم امس الجمعة.

وأحرز نبيل فقير هدفا من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح أولمبيك ليون الفوز وجاء هدف فقير، الذي هز الشباك أيضا في الشوط الأول، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة حرة رائعة ليضع ليون في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

ويحتل موناكو المركز الثاني في الترتيب برصيد 19 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي سيواجه ديجون خارج أرضه يوم السبت.

وتقدم ليون بعد 11 دقيقة من البداية عندما أرسل فقير تمريرة إلى ماريانو دياز وضعها في الشباك لكن موناكو تعادل بعدها بست دقائق عبر هجمة مرتدة أنهاها روني لوبيز في الشباك.

وأنهى فقير تبادلا رائعا للكرة مع زملائه داخل منطقة جزاء موناكو ليسدد في الشباك في الدقيقة 23 ويضع ليون في المقدمة مرة اخرى.

ولم يستمر تقدم ليون طويلا حيث أدرك موناكو التعادل مرة أخرى عبر تسديدة هائلة من أداما تراوري من عند حافة منطقة الجزاء جعلت النتيجة 2-2.

وسنحت عدة فرص للضيوف في الشوط الثاني لكن حامل اللقب افتقد اللمسة الأخيرة القادرة على حسم انتصار كان في أمس الحاجة إليه قبل أربعة أيام على استضافة بشيكطاش التركي في دوري أبطال أوروبا.

ودفع موناكو ثمن اهدار الفرص بعدما سجل فقير هدفه الرائع في الثواني الأخيرة.

سبأ
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