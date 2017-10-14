عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الهجرة الكندي يعلن رفضه لإستبيان إستهدف طالبي اللجوء المسلمين اوتاوا- سبأ:



أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين رفضه للإستبيان الذي أعدته الشرطة الكندية بمقاطعة كيبيك، والذي إستهدف طالبي اللجوء من المسلمين الذين يعبرون الحدود من الولايات المتحدة إلى كيبيك.



ووصف حسين الإستبيان بأنه غير مقبول ويتنافى مع سياسة الحكومة الفيدرالية الكندية المناهضة للتمييز ولا يتفق مع القيم الكندية، التي تتعامل مع الجميع على قدم المساواة.



وكانت الشرطة الكندية بمقاطعة كيبيك قد أعدت إستبيانا تضمن 41 سؤالا لمقدمي الطلبات عند معبر كيبيك الحدودي، الذي شهد دخول آلاف من طالبي اللجوء من الولايات المتحدة خلال فصل الصيف إستطلع أراء المسلمين عن إرتداء المرأة للحجاب، وكم مرة يمارسون طقوسهم الدينية خلال اليوم وغيرها من الأسئلة التي إعتبرها حقوقيون كنديون ومناهضون للتفرقة بأنها تمييزية وادانوها بشدة.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ