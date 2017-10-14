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آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:18:59م
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  عربي ودولي
33 قتيلا حصيلة الحرائق الاسوأ بتاريخ كاليفورنيا
[14/أكتوبر/2017]
واشنطن - سبأ :

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا الى 33 قتيلا الجمعة.

واستخدمت فرق الاغاثة الكلاب المدربة لتحديد أماكن ضحايا أسوأ كارثة حريق في تاريخ الولاية الاميركية.

وقال مدير ادارة الطوارئ في كاليفورنيا مارك غيلاردوتشي في مؤتمر صحافي، "لم نخرج من حالة الطوارئ هذه، حتى إننا لم نقترب من الخروج منها. واضاف "لكننا نشهد بعض التقدم".

وشارك نحو تسعة الاف من رجال الاطفاء في المكافحة الجمعة لاخماد 17 حريقا كبيرا معظمها في الجزء الشمالي من هذه الولاية.

والحرائق التي اندلعت شرارتها الاحد اجتاحت الولاية، لا سيما مناطق انتاج النبيذ، وشردت آلاف الاشخاص ودمرت زهاء 90 الف هكتار من الاراضي.

واستعانت السلطات بسجلات الاسنان والارقام المتسلسلة لاجهزة طبية لتحديد هويات عدد من الضحايا. وقال بيملوت ان المئات من عربات الاطفاء والعشرات من طواقم الاطفاء أُحضرت من ولايات اخرى.

وحرائق هذا العام في كاليفورنيا هي الاسوأ على الاطلاق من حيث عدد الضحايا.

سبأ
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