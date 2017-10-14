عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يعلن أنه لن يقر بالتزام إيران بالاتفاق النووي واشنطن- سبأ :



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ادارته ترفض الاقرار بالتزام إيران بالاتفاق المبرم حول برنامجها النووي.



ووضح ترامب في خطاب ألقاه أمس الجمعة من البيت الأبيض أنه في ضوء الاتفاق " حصلنا على عمليات تفتيش محدودة مقابل ارجاء قصير المدى ومؤقت لتقدم ايران نحو امتلاك السلاح النووي" متسائلًا "ماذا يعني اتفاق يؤدي فقط الى تأخير القدرة النووية لمرحلة قصيرة ؟ " مضيفًا " لكن إذا لم نتمكن من ايجاد حل من خلال العمل مع الكونجرس وحلفائنا فإن الاتفاق سينتهي .. إنه يخضع للتدقيق الدائم ويمكنني كرئيس الغاء مشاركتنا في أي وقت " .



وكانت طهران قد توصلت الى هذا الاتفاق في يوليو من عام 2015 مع الدول الكبرى الست (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) لضمان الطابع المدني الحصري للبرنامج النووي الايراني في مقابل رفع العقوبات عنها.



ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس أن يبلغ الكونجرس كل 90 يوما ما إذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقًا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة .. وستكون أمام النواب الأمريكيين مهلة 60 يومًا لاتخاذ قرار في شأن الابقاء على رفع العقوبات أو إعادة فرضها على طهران.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ