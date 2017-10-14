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آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:18:59م
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مصرع وإصابة العشرات من الجنود السعوديين والمرتزقة
[14/أكتوبر/2017] صنعاء- سبأ:

 قُتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة في عمليات عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع سبعة من جنوده وإصابة 13 آخرين برصاص الجيش واللجان في مواجهات ما وراء الحدود .

وأشار إلى أن القتلى هم: الرقيب سعيد زابن التليدي، العريف محمد القيسي، الجندي أول محمد مبجرالقحطاني، علي محمد هروبي، سفيان المهنا، علي بن يحيى فرحان الفيفي، الجندي أول عبدالله الشيخي.

كما أصيب الرائد سعود فهد المنديل، الملازم أول حمود بن عضاد القحافي الشهراني، الملازم سلمان كريم الشمري، ناصر علي الختيلي الحربي، محمد بن سليمان الهروم، فهد الحلافي، محمد حسين زرعي، ناصر الحنيني، سعيد علي بن حمد الشدقاء، سعيد الغامدي، صالح الزهراني، عبدالله البركاتي، عوض سعد السرباتي.

وأكد المصدر مصرع عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم شرق الربوعة و معسكر حمامة خلف منفذ علب وخلف موقع سبحطل في عسير ، لافتاً إلى هروب جماعي للجنود بآلياتهم ، فيما تم قنص اثنين من المرتزقة قبالة منفذ علب.

وفي نجران تم استهداف تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم جوار جبل الطويل و مستحدث المخروق ومثلث العش بعدد من قذائف المدفعية ، و تم قنص جندي سعودي خلف موقع الشبكة.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية أطلقت عدداً من صواريخ الكاتيوشا والقذائف على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر قزع وقرية المعزاب ، الطوال و الرمضة في جيزان محققة إصابات مباشرة.

ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة في عملية عسكرية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في السفينة والجرجور ناحية القتب بمديرية نهم ، كما نفذوا عملية عسكرية استهدفت مواقع المرتزقة في وادي شواق وصابر بمحافظة الجوف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة تعز لقي القيادي المرتزق منصور السبئي أحد قيادات المدعو أبو العباس مصرعه برصاص الجيش واللجان الشعبية في جبهة الكدحة ، فيما قتل ثلاثة آخرين في كلابة و موقع المبهاء في الضباب.

و أسفرت عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة في شارع الأربعين بمدينة تعز عن خسائر فادحة في صفوفهم.

وحسب المصدر أفشل الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة وعناصر القاعدة باتجاه إدارة الزوب بمنطقة قيفة في محافظة البيضاء ، وتم قنص أحد المرتزقة في منطقة ذي كلب بالقريشية.

وأفاد المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة ، في حين استهدفت المدفعية تجمعات أخرى في المنطقة نفسها ، كما لقي المرتزق نافع منصور حسن الوريش مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية .
سبأ
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