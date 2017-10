L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 35 raids contre Haradh et Midi [14/أكتوبر/2017]

HAJJAH, 14 Oct. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancée une série de raids contre les deux districts d'Haradh et de Midi au gouvernorat d'Hajjah.



Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé 35 raids contre la zone de Macha'ar au district de Moustaba'a.



AM



