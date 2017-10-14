عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا لندن - سبأ:



أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.



وأشارت المنظمة في بيان الليلة الماضية الى أنها تلقت إفادات بشأن تعرض غرفة لتبريد الأمصال في منشآت صحية في مدينة الميادين الواقعة قرب دير الزور في شرق سوريا لهجوم دون تقديم توضيحات بخصوص الجهة التي شنت الهجوم المذكور.



وأورد البيان تصريحًا لإليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا تدين فيه بشكل قاطع هذه الهجمات تقول فيه أن "الأمصال ليست هدفًا مشروعًا للحرب" وأن من مثل هذه الهجمات قد تعرض آلاف الأطفال لخطر الإصابة بمرضى الحصبة وشلل الأطفال اللذين ينتشران بسرعة في مناطق الحروب.



وكان المخزن يحوى 100 ألف جرعة من المصل المضاد للحصبة و35 ألف جرعة من المصل المضاد لشلل الأطفال بالإضافة إلى محاقن وأدوات أخرى.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد رصدت من قبل تفشيًا لمرض شلل الأطفال في نفس المنطقة بسوريا في 2013-2014 مشيرة الى أن عدد الإصابات بلغ أكثر من 252 ألف رضيع وطفل في آخر حملة قامت بها للتطعيم ضد شلل الأطفال في دير الزور.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ