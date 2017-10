Huit raids contre les deux districts de Nihm et de Sanhan [14/أكتوبر/2017]

SANA'A, 14 Oct. (SABA)-L'aviation de l'agression a lancé deux raids contre les deux districts et de Sanhan au gouvernorat de Sana'a.



Une source de sécurité au gouvernorat a indiqué a SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé quatre raids contre les deux zones d'Al-Madfoun et du Mont d'Al-Qarn au district de Nihm, faisant de grandes pertes parmi les biens de citoyens et leurs maisons.



La source a indiqué que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé quatre raids contre la zone de Jarban au district de Sanhan, ce qui a conduit aux dommages de citoyens.



AM



SABA