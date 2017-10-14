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آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:18:59م
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طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 60 غارة على عدد من محافظات الجمهورية، فيما تعرضت مناطق حدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

 وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل المواطن ظافر يوسف في منطقة عيال محمد بمديرية نهم وثلاث غارات على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

 وأشار المصدر إلى أن الطيران شن ثلاث غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر و مثلها على منطقة البقع بمديرية كتاف، فيما تعرضت منطقتي آل الشيخ وآل عمر والمناطق الغربية من مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

 وشن طيران العدوان أربع غارات على اللواء العاشر في مديرية باجل بمحافظة الحديدة و غارة على منطقة مشعر بمديرية مستبا و35 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

 وأوضح المصدر أن الطيران السعودي الأمريكي شن أربع غارات على مدينة الربوعة في عسير و خمس غارات على الشرفة وغارة على الفرع في نجران، فيما أطلق طيران الأباتشي التابع للعدوان عدداً من الصواريخ على موقع الشرفة.
سبأ
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