محافظ لحج يهنئ قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بالعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر [14/أكتوبر/2017] لحج - سبأ:

هنأ محافظ لحج أحمد حمود جريب، قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى، بمناسبة العيد الـ54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.



وعبر محافظ لحج عن أحر التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة بهذه المناسبة الوطنية.



وأشار المحافظ جريب إلى أن الشعب اليمني الذي يحتفل للعام الثالث بثورة 14 أكتوبر في ظل استمرار العدوان والحصار، يؤكد تمسكه بأهداف ومبادئ ثورة الرابع عشر من أكتوبر التي رفض من خلالها الشعب في العام 1963م الإحتلال الأجنبي وهزم المشروع الاستعماري الغربي، وأجبر بريطانيا وأدواتها على الرحيل من الجنوب محرراً الأرض والإنسان.



وقال "ونحن نحيي اليوم الذكرى الـ 54 لدحر الاحتلال البريطاني من الجنوب، نؤكد لكافة أبناء الشعب اليمني في جنوبه وشماله أن شمس الحرية التي أشرقت في الجنوب قبل 54 عاماً، ستشرق مجدداً بإرادة شعبنا اليمني الصلبة، وكما كان مصير الإمبراطورية التي قيل قبل 14 أكتوبر 1963م أنها لا تغيب عنها الشمس، سيكون مصير الاحتلال الإماراتي وسيخرج المحتل الجديد مهزوماً ومذلولاً عما قريب".



وأكد محافظ لحج أن الشعب اليمني الحر لن يخضع للغزاة الجدد، فاليمن على مر التاريخ كانت ولاتزال مقبرة الغزاة.

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