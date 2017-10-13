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قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات للجيش السعودي بنجران وجيزان
[14/أكتوبر/2017] نجران - سبأ:
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقته في الطوال والرمضة بجيزان.

وأشار إلى ان القوة الصاروخية أطلقت عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين بمعسكر قزع وقرية المعزاب بجيزان.

وأكد المصدر أن قصف مدفعي مدفعية إستهدف تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقته في مستحدث المخروق ومثلث العش بنجران.

وذكر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم بجوار جبل الطويل.

ولفت المصدر إلى أن طيران الأباتشي أطلق عددا من الصواريخ على مواقع الجيش واللجان الشعبية في موقع الشرفة بنجران .. مؤكدا أنه تم قنص جندي سعودي خلف موقع الشبكة.
سبأ
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