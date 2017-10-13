مصرع عدد من جنود العدو والمرتزقة بقصف مدفعي بعسير [14/أكتوبر/2017] عسير - سبأ:

لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب أخرين اليوم في قصف مدفعي استهدف تجمعات لهم بعسير.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم شرق الربوعة وهروب جماعي للجنود بألياتهم.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة بمعسكر حمامة خلف منفذ علب وخلف موقع سبحطل، فيما تم قنص أثنين من المرتزقة قبالة منفذ علب.

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