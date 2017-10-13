محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدينة تعز تشهد حفل إيقاد شعلة العيد ال 54 لثورة ال 14 أكتوبر تعز - سبأ:

شهدت مدينة تعز مساء اليوم حفل إيقاد شعلة العيد الـ54 لثورة 14 من أكتوبر بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان.



حيث قام محافظ تعز عبده الجندي ومعه أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء 22 مدرع اللواء حمود دهمش بإيقاد شعلة ثورة 14 من أكتوبر المجيدة بمدينةتعز وسط حضور جماهيري كبير.



وبالمناسبة أكد محافظ تعز أن ثورة الـ14 من أكتوبر تمثل روح النضال والفداء والتضحيات للشعب اليمني الصامد في التصدي للغزاه قديما وحديثا.



وقال " في هذه الليلة المباركة نتذكر أرواح شهدائنا الأبرار قحطان الشعبي وفتاح وعلي عنتر وعلي شائع هادي وعبود الشرعبي وغيرهم من الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم أرض الوطن " .



وترحم المحافظ الجندي على كافة شهداء الوطن في مختلف مراحل النضال الوطني.



وكان مختار الشرعبي أكد في كلمة الشباب أن ثورة الشعب اليمني مستمرة ضد الظلم وقوى الإستكبار العالمي .



وقال " إن تعز دوما رافضة للعدوان والإرهاب والتطرف وستبقى عنوانا للسلام والحب والعلم والثقافة، ولا يمكن لتعز أن ترتهن لعصابة سلمان في تدمير اليمن أرضا وانسانا ".

[13/أكتوبر/2017]