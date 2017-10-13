طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وعسير [13/أكتوبر/2017] صعدة - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 17 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة وعسير ونجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف وثلاث غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.



وأشار إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أربع غارات على مدينة الربوعة بعسير ومديرية باقم في صعدة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على الشرفة بنجران وغارة على الفرع بصعدة، كما شن غارة على وادي جارة بجيزان.



فيما تعرض المناطق الغربية من مديرية منبه الحدودية ومنطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه بصعدة إلى قصف صاروخي ومدفعي سعودي.

سبأ