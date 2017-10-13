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مجلس التلاحم القبلي ينعي استشهـــاد الشيـــخ عمـــار رســـام
[13/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

نعى مجلس التلاحم القبلي عضو الهيئة العليا للمجلس الشيخ عمار حسن رسام الذي إستشهد في ميادين العز والكرامه بجبهة صرواح.

وأشاد بيان النعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بدور الشهيد وإسهاماته، حيث كان الشهيد من الشخصيات الوطنية والإجتماعية القبلية أفنى حياته في سبيل الدفاع عن الوطن وكان من الرجال المخلصين والساعين للخير والإصلاح بين الناس.

 

وأشار البيان إلى أن الشهيد سجل أروع الملاحم البطولية، دفاعاً عن الأرض والعرض والحرية والعزة والكرامة، إلى جانب رجال الرجال الذين لقنوا العدو ومرتزقته الهزائم النكراء، سيسطرها التاريخ في أنصع صفحاته.



وعبر البيان عن الفخر والإعتزاز لنيل الشيخ عمار حسن رسام الشهادة في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره ومواجهة قوى العدوان ومرتزقته .. سائلا الله العلي القدير أن يتقبله من الشهداء 

ويتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبأ
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