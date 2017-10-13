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آخر تحديث: الجمعة، 13 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:39:07م
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أكد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ثورة الـ 14من أكتوبر عبرت عن إرادة وطنية يمنية جامعة في التحرر والكرامة واستعادة الوحدة الوطنية اليمنية.
روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
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تأهلت الروسية ماريا شارابوفا اليوم الجمعة الى الدور قبل النهائي في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات في الصين، بعد فوزها على منافستها السويسرية الصاعدة من التصفيات شتيفاني فوجل 6-3 و6-1.
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  محلي
الرئيس الصماد يعزي الشيخ احسن رسام بإستشهاد شقيقه
[13/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ احسن رسام وإخوانه في إستشهاد شقيقهم البطل عمار رسام بجبهة صرواح.

وعبر الرئيس الصماد في برقية العزاء عن خالص العزاء والمواساة للشيخ احسن رسام وإخوانه وكافة آل رسام في استشهاد البطل عمار رسام الذي ارتقى شهيدا وهو يدافع عن الأرض والعرض مقاتلا في سبيل الله وبذل روحه رخيصة فداء للشعب اليمني العظيم وقدم نموذج مشرف للمقاتل اليمني وللشخصية الاجتماعية الواعية والذي كان شيخا له الحضور البارز على مستوى القبيلة والمحافظة.. سائلا المولى القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ
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