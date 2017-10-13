الرئيس الصماد يعزي الشيخ احسن رسام بإستشهاد شقيقه [13/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ احسن رسام وإخوانه في إستشهاد شقيقهم البطل عمار رسام بجبهة صرواح.



وعبر الرئيس الصماد في برقية العزاء عن خالص العزاء والمواساة للشيخ احسن رسام وإخوانه وكافة آل رسام في استشهاد البطل عمار رسام الذي ارتقى شهيدا وهو يدافع عن الأرض والعرض مقاتلا في سبيل الله وبذل روحه رخيصة فداء للشعب اليمني العظيم وقدم نموذج مشرف للمقاتل اليمني وللشخصية الاجتماعية الواعية والذي كان شيخا له الحضور البارز على مستوى القبيلة والمحافظة.. سائلا المولى القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

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