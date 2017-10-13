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آخر تحديث: الجمعة، 13 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:24:39م
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وزير الخدمة المدنية يؤكد دور تعز البارز في ثورة 14 أكتوبر المجيدة
[13/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:
أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان على الدور البارز لمحافظة تعز في ثورة 14 أكتوبر بإحتضانها مناضلي جبهة التحرير والجبهة القومية.

واستعرض وزير الخدمة المدنية في لقاء مع مشائخ ووجهاء تعز الدور النضالي لأبناء اليمن في الشمال والجنوب لدحر المستعمر البريطاني .. قائلاً " التاريخ يعيد نفسه فاليوم يعيش الجنوب وجزء من ساحل تعز تحت الإحتلال وإن ثوار الجنوب مع إخوانهم من أبناء تعز سيحتشدون في الجبهات من أجل تحرير بعض مناطق تعز وساحلها كما سيحررون أرض الجنوب بكامله" .

ولفت إلى إستكمال التجهيزات للإحتفال بالعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة التي تحتضنها محافظة تعز هذا العام .

من جانبه أشار محافظ تعز عبده الجندي إلى دلالات الإحتفال بالعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر ، وقال  "إن لثورة أكتوبر دلالات وطنية ووحدوية ، فالوحدة اليمنية وجدت لتبقى، ودلالات وطنية تاريخية باعتبار اليمن كان ولا زال وسيبقى موحداً، ولا توجد قوة قادرة على تفريق اليمنيين مهما اختلفوا، فهم في النهاية يتفقون على المعتدين الغزاة الطامعين " .

وألقيت في اللقاء عدد من الكلمات أشارت إلى دور أحرار اليمن في التخطيط والتنفيذ لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وتلاحم وتناغم أهدافهما.

ولفتت الكلمات إلى المعاني لإقامة الحفل المركزي لثورة أكتوبر في عيدها الـ 54 بمحافظة تعز، ودور تعز البارز في مقارعة الإستعمار حتى نيل الاستقلال عام 1967م وجلاء آخر بريطاني من أرض الوطن. 
سبأ
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