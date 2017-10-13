رئيس الوزراء يهنئ رئيسا مجلسي النواب والشورى بثورة 14 أكتوبر [13/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

عبر رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن تهانيه الحارة إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ونوابه وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الشورى الأخ محمد علي عثمان والقائم بأعمال المجلس محمد العيدروس وأعضاء المجلس بمناسبة الإحتفال بالعيد الـ54 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.



جاء ذلك في برقيتي التهنئة التي بعثهما رئيس الوزراء اليوم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، .. معربا عن تهانيه الحارة وصادق تبريكاته لرئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجلسين، بهذا المناسبة الوطنية الغالية التي تحل على الشعب اليمني وهو يواجه للسنة الثالثة عدوانا سافرا وحصارا شاملا يفتقران إلى أية شرعية دينية أو قانونية أو أخلاقية.



ولفت رئيس الوزراء إلى عظم هذه المناسبة الغالية التي نستذكر فيها نضالات شعبنا اليمني وما بذله من تضحيات في دروب العزة والكرامة وإنهاء حقبة المستعمر البريطاني وصلفه وغطرسته التي إستمرت نحو قرن ونصف .



ولفت إلى أن الشعب اليمني بصموده الأسطوري اليوم في وجه المستعمرين الجدد والغزاة ومرتزقتهم ومقاومته البطولية، يؤكد أنه عصي على الإنكسار أو الرضوخ إلا لخالقه سبحانه وتعالى.



ونوه الدكتور بن حبتور بالدور الوطني المؤثر الذي تقوم به المؤسسات الدستورية في إطار الجهد الوطني الجامع المواجه للعدوان وخططه الإجرامية والصمود والثبات والانحياز إلى المشروع الوطني المناهض للعدوان تحت قيادة المجلس السياسي الأعلى.. سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة والوطن يعيش أجواء النصر والأمن والإستقرار والسلام.

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