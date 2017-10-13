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آخر تحديث: الجمعة، 13 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:24:39م
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وكيلا وزارة التربية يؤكدان أهمية تشجيع تعليم الفتاة
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وكيلا وزارة التربية يؤكدان أهمية تشجيع تعليم الفتاة
[13/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
أكد وكيلا وزارة التربية والتعليم لقطاعي تعليم الفتاة الدكتورة إشراق الحكيمي والتعليم أحمد النونو، أهمية تشجيع تعليم الفتاة والدفع بها إلى المدرسة بما يضمن بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.

وأشار الوكيلان الحكيمي والنونو في إختتام دورة المهارات الحياتية التدريبية لمدربي المدربات بالمحافظات المستهدفة من برنامج الشراكة العالمية للتعليم إلى أهمية دعم البرامج والأنشطة التي من شأنها تشجيع تعليم الفتاة وإستمرارها في العملية التعليمية.

وحثا المشاركات على القيام بالدور المعول عليهن في تدريب المشرفات في 209 مدارس بالمحافظات المستهدفة بما يمكنهن من تدريب طالبات المرحلة الثانوية بتلك المدارس .

فيما تطرقت كلمتا مدير إدارة تعليم الفتاة أروى الأخفش وخبير التدريب حورية الصبري إلى أهمية الدورة التي إستهدفت في ستة أيام 35 متدربة وإكسابهن معارف في المهارات الحياتية المختلفة "شخصية، إجتماعية، عملية، الوظيفة وزيادة الأعمال، صحية " وتوظيف التعليم في حياة الطالبات بما ينمي قدراتهن لمواجهة صعوبات الحياة.
سبأ
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