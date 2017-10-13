إستكمال الترتيبات لإحتضان محافظة تعز للإحتفال المركزي بثورة 14 أكتوبر [13/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:

استكملت بمحافظة تعز الترتيبات والاستعدادات لإحتضان الإحتفال المركزي بالعيد الـ 54 لثورة الـ 14 أكتوبر.



وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة بالمحافظة المهندس فيصل مشعل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المكتب نفذ عدد الأنشطة منها ردم حفريات الشوارع الرئيسية وإزالة العشوائيات ورفع المخلفات بمشاركة صندوق النظافة والتحسين.



وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي تزامنا مع الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية بما يعيد الوجه المشرق لمدينة تعز.



ويجري في محافظة تعز تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المصاحبة للإحتفال بهذه المناسبة في قطاعات التعليم الفني والأشغال بما في ذلك إعادة ترميم بعض المشاريع الحيوية التي تعرضت لقصف تحالف العدوان.

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