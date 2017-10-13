عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع شرطي وإصابة إثنين آخرين في إطلاق نار بمدينة كويتا شمال غرب باكستان إسلام أباد – سبأ :

لقي شرطي مصرعه واصيب اثنان آخران اليوم الجمعة في حادث إطلاق نار في مدينة كويتا شمال غرب باكستان .



وقالت شبكة (دُنيا نيوز) الإخبارية إن الحادث وقع حينما قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار بشكل عشوائي على مركبة للشرطة ثم فروا هاربين.



واضافت ان الحادث وقع في منقطة فقير أباد في كويتا عاصمة مقاطعة بالوشيستان جنوب غرب البلاد.



واوضحت الشبكة الاخبارية الباكستانية ان الحادث اسفر عن إصابة شرطيين وأحد المارة، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى .. مؤكدة وفاة أحد الشرطيين متأثراً بجراحه.



كما اشارت الى ان الشرطة قامت بتطويق المنطقة وأطلقت عملية بحث عن مرتكبي الحادث.



ويأتي الحادث عقب ساعات قليلة من قيام الشرطة بقتل أحد المسلحين المتشددين والقبض على زميل له خلال اشتباك مسلح في المدينة.

سبأ [13/أكتوبر/2017]سبأ