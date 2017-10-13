[13/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:
دشنت جمعية المسيرة الإجتماعية الخيرية بأمانة العاصمة اليوم مشروع توزيع 300 سلة غذائية للأسر المحتاجة والنازحة بمديرية بني الحارث بتمويل مؤسسة بنان التنموية الخيرية.
وأوضح المسئول الإعلامي بالجمعية همام إبراهيم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع وأنشطة تنفذها الجمعية في مختلف المجالات لتخفيف معاناة المحتاجين والأسر الأشد فقرا والنازحين وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار.
وأشار إلى أن مساعدة الأسر الفقيرة مسؤولية تقع على كافة فئات المجتمع الميسورة ورجال المال والتجار كواجب ديني وإنساني.. داعيا كافة المنظمات الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية ورجال المال والأعمال والتجار إلى مضاعفة البذل والعطاء ومساعدة المحتاجين وخاصة من فئة النازحين والأشد فقرا والتي انعدمت بهم سبل العيش .
وحث همام المنظمات الدولية والحقوقية إلى القيام بدورها الأخلاقي والإنساني بالضغط لإيقاف العدوان وفتح المنافذ ومطار صنعاء الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية وسفر المرضى للعلاج وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان.
سبأ