تأهل الروسية ماريا شارابوفا إلى قبل نهائي بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات تأهلت الروسية ماريا شارابوفا اليوم الجمعة الى الدور قبل النهائي في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات في الصين، بعد فوزها على منافستها السويسرية الصاعدة من التصفيات شتيفاني فوجل 6-3 و6-1.