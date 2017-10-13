عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقليم كردستان العراق ينشر الآلاف من قوات البيشمركة قرب مدينة كركوك بغداد – سبأ :

نشرت سلطات اقليم كردستان العراق اليوم الجمعة الآلاف من قوات البيشمركة قرب مدينة كركوك، في اعقاب التوتر بين الاقليم والحكومة المركزية في بغداد بسبب استفتاء انفصال الاقليم .



ونقلت شبكة (روداو) الإعلامية الكردية عن نائب رئيس اقليم كردستان العراق كسرت رسول قوله ان "عشرات الآلاف من قوات البيشمركة متواجدون الآن حول كركوك" .



واضاف انه تم إرسال "قوات إضافية قوامها 6 آلاف من عناصر البيشمركة مساء الخميس إلى كركوك لصد أي تهديد من الجيش العراق".



وكان هيمن هورامي مستشار رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني صرح في وقت سابق بأن "الأوامر الصادرة للقوات هي الدفاع عن كركوك مهما كان الثمن".



ويأتي ذلك نفت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي في بيان اصدرته بهذا الشأن "ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن انطلاق عملية عسكرية جنوب كركوك".



وأكد البيان أن القوات العراقية "مازالت تجري عمليات التطهير والتفتيش في المناطق المحررة" من تنظيم (داعش) .



وحذر البيان وسائل الإعلام التي تحاول "إرباك الرأي العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها" .. داعياً الجميع إلى توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

سبأ [13/أكتوبر/2017]سبأ