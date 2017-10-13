محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة المالية تنعي عبد السلام شعلان وكيل الوزارة لقطاع الإيرادات صنعاء- سبأ:

نعت وزارة المالية، عبد السلام شعلان عبدالله الزغير وكيل الوزارة لقطاع الإيرادات الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ 60 عاما بعد صراع مع المرض.



وأشادت وزارة المالية في بيان النعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بإسهامات الفقيد خلال أكثر من 35 عاما زاخرة بالعمل الوطني المخلص في مسيرة البناء والتطوير المالي والإداري من خلال الوظائف الفنية والقيادية التي شغلها وتدرج فيها وأخرها وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات.



وأشار البيان إلى أن الفقيد شعلان أعطى الوظيفة العامة كل ما يملك من جهد ووقت حتى وهو يصارع المرض ولم يتخلف عن القيام بواجباته ومسئولياته الوظيفية في أصعب وأدق مرحلة تمر بها بلادنا فكان نعم الموظف والمسئول عملا وأخلاقا وإخلاصا لوطنه.



وعبرت وزارة المالية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وسيوارى جثمان الفقيد في مسقط رأسه بقرية المراوية بمنطقة الأعبوس بمحافظة تعز.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ [13/أكتوبر/2017]سبأ