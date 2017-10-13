ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 13 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:37:55م
رئيس الوزراء يهنئ المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بالعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر
رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ، برقية تهنئة إلى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، ومن خلالهم إلى جميع أبناء الشعب اليمني الأبي والصابر في الداخل والخارج، بمناسبة العيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة 1963م.
روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
تأهل الروسية ماريا شارابوفا إلى قبل نهائي بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات
تأهلت الروسية ماريا شارابوفا اليوم الجمعة الى الدور قبل النهائي في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات في الصين، بعد فوزها على منافستها السويسرية الصاعدة من التصفيات شتيفاني فوجل 6-3 و6-1.
آخر الأخبار:
إستكمال الترتيبات لإحتضان محافظة تعز للإحتفال المركزي بثورة 14 أكتوبر
تفكيك عبوة ناسفة في منطقة ذي مريب المظفر بالبيضاء
مصرع شرطي وإصابة إثنين آخرين في إطلاق نار بمدينة كويتا شمال غرب باكستان
توزيع 300 سلة غذائية للأسر النازحة والمحتاجة بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارة المالية تنعي عبد السلام شعلان وكيل الوزارة لقطاع الإيرادات
[13/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:
نعت وزارة المالية، عبد السلام شعلان عبدالله الزغير وكيل الوزارة لقطاع الإيرادات الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ 60 عاما بعد صراع مع المرض.

وأشادت وزارة المالية في بيان النعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بإسهامات الفقيد خلال أكثر من 35 عاما زاخرة بالعمل الوطني المخلص في مسيرة البناء والتطوير المالي والإداري من خلال الوظائف الفنية والقيادية التي شغلها وتدرج فيها وأخرها وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات.

وأشار البيان إلى أن الفقيد شعلان أعطى الوظيفة العامة كل ما يملك من جهد ووقت حتى وهو يصارع المرض ولم يتخلف عن القيام بواجباته ومسئولياته الوظيفية في أصعب وأدق مرحلة تمر بها بلادنا فكان نعم الموظف والمسئول عملا وأخلاقا وإخلاصا لوطنه.

وعبرت وزارة المالية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وسيوارى جثمان الفقيد في مسقط رأسه بقرية المراوية بمنطقة الأعبوس بمحافظة تعز.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ
  المزيد من (محلي)
إستكمال الترتيبات لإحتضان محافظة تعز للإحتفال المركزي بثورة 14 أكتوبر
تفكيك عبوة ناسفة في منطقة ذي مريب المظفر بالبيضاء
توزيع 300 سلة غذائية للأسر النازحة والمحتاجة بأمانة العاصمة
إختتام دورة في مجال الصحة الإنجابية بالمحويت
مصدر بالخارجية: المدعو المخلافي لا يمثل إلا الخونة وبائعي الأرض والعرض
رئيس الوزراء يهنئ المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بالعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر
رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية الأسبق بالعيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر
رئيس الوزراء يهنئ قائد الثورة بالعيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر
طيران العدوان يشن غارة على مديرية مستبا بحجة
هجوم على مواقع مرتزقة العدوان بمديرية الغيل بالجوف

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مديرية مستبا بحجة
[13/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين والمسعفين
[13/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية سنحان
[12/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بحجة
[12/أكتوبر/2017]
وقفة بعزلة جبل معود بريف إب تندد باستمرار جرائم العدوان
[12/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by