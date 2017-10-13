[13/أكتوبر/2017]
المحويت- سبأ:
اختتمت بمحافظة المحويت دورة تدريبية في مجال الصحة الإنجابية، نظمها برنامج تحسين أداء الصحة المجتمعية بجمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة.
هدفت الدورة في أربعة أيام تعريف 30 امرأة بأساليب مساعدة الأمهات أثناء الولادة بمناطق الاحجول بمديرية جبل المحويت وتطوير مهاراتهن لمساعدة الأمهات على الولادة الآمنة .
وأشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال فرع المحويت محمد القزحي إلى أهمية الدورة في تزويد المشاركات بمهارات ومعارف لمساعدة حالات الولادة الطبيعية للأمهات، بما يضمن سلامة الأم والوليد .
سبأ