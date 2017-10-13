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آخر تحديث: الجمعة، 13 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:37:55م
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  اقتصاد
إرتفاع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 22.3 بالمائة من بداية 2017م
[13/أكتوبر/2017]
بكين – سبأ :
أظهرت إحصاءات الجمارك الصينية اليوم الجمعة ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر إلى ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق وزيادة واردات الغاز الطبيعي نحو خمسة بالمائة .

وبينت إدارة الجمارك الصينية في احصاءاتها ان واردات الصين من الغاز بلغت 48.38 مليون طن منذ بداية العام بزيادة 22.3 بالمائة .

واوضحت ان تسليمات الغاز الشهر الماضي بلغت 5.94 مليون طن بارتفاع 3.7 بالمئة عنها قبل عام وزيادة 4.9 بالمئة عن أغسطس .

وبحسب الاحصاءات زادت واردات النفط الخام 12 بالمائة في سبتمبر إلى 37 مليون طن بما يعادل نحو تسعة ملايين برميل يومياً ارتفاعاً من أدنى مستوى في ثمانية أشهر المسجل في أغسطس .

كما نمت مشتريات الخام 12 بالمائة على أساس سنوي منذ بداية العام لتبلغ 318 مليون طن أو 8.5 مليون برميل يومياً وهو مستوى قياسي مرتفع.

في المقابل تراجع إجمالي صادرات المنتجات النفطية في سبتمبر بنسبة 11 بالمائة إلى 3.82 مليون طن عنه قبل عام وانخفض 17 بالمائة عن أغسطس .

سبأ
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