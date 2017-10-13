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مصدر بالخارجية: المدعو المخلافي لا يمثل إلا الخونة وبائعي الأرض والعرض
[13/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من تصريحات هاوي التغريدات البائسة المدعو عبدالملك المخلافي وزير خارجية الفار هادي وحكومة العمالة والخيانة بفنادق الرياض وبعض العواصم العربية وأسطنبول المتعاطفة معها في الوقت الحاضر.

وأشار المصدر إلى انه لا يشرف أي مواطن يمني حر أن يكون جزء من خطة ومؤامرة العدوان السعودي الإماراتي وعضوا في حكومة عمالة تدار في وضح النهار من الرياض وأبوظبي، والتي لم يستطع من يدعو نفسه رئيس وزراءها حتى أن يدخل مديرية "المضاربة" في محافظة لحج يوم أمس بعد أن ادرك أبناء لحج وغيرها من أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة أن أولئك النفر لايمثلونهم وإنما يقتاتون على دماءهم ويبيعون الوهم والتدليس للعالم خدمة للعدوان وقوى الاحتلال.

وذكّر المصدر المدعو المخلافي وجماعته ممن يعتقدون انهم اشتروا وزارة خارجية اليمن بمال آل سعود المدنس، بأن وزارة الخارجية اليمنية لاتزال متماسكة شامخة وبها كادرها الوطني من كل المحافظات وعلى رأسهم الوزير المهندس هشام شرف، وهم من يمثلون السياسة الخارجية اليمنية حاليا ويعملون خدمة لوطنهم وشعبهم وليس لصالح العدوان كما هو حال المخلافي وزمرته.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن كوادر الخارجية هم سلاح اليمن السياسي والدبلوماسي الذي سيتصدى لكل من يحاول تشويه صورة الديبلوماسية اليمنية وأسم اليمن بتصرفاته وأفعاله الشنعاء في صفحات التواصل الاجتماعي والحفلات والفنادق والممولة من أعداء اليمن وشعبه.

وقال" إن المدعو عبد الملك المخلافي لايزال فارا عن وطنه أسوة بالعديد ممن باعوا الأرض والشرف ومن يسمون أنفسهم وزراء في حكومة الفار هادي، وليس لديه ما يقدمه للشعب اليمني، الذي يقاسي الأمرين، سوى كذبه وتلفيقاته باسم المنظمات الدولية على صفحته البائسة مضافا إليها تعيينات إقربائه وزبانيته الذي يتوهم أنها ستستمر أو ستعتمد في أي ترتيبات تسوية لاحقة، بالإضافة لتغريدات بائسة تحاول أن تذكر الناس به وهو عنهم أبعد ما يكون".

كما أكد المصدر أن مصير المدعو المخلافي وأمثاله هو الموت كمدا وغيظا وبؤسا في جحورهم التي اشتروها بالخارج بالمال المدنس أو تحت إقدام المقاتلين الوطنيين الشجعان اللذين يدافعون عن اليمن وكرامته وعزته وسيادته منذ مارس 2015م.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن ما يورده المخلافي من أكاذيب وصوت نشاز عن صنعاء وحكومة الإنقلابيين وتحالف المؤتمر الشعبي العام وانصار الله، لم تعد صالحة للاستهلاك المحلي أو الدولي، وأن الأبطال الشجعان في حكومة الإنقاذ والجيش والأمن واللجان الشعبية وأبناء القبائل والمتطوعين في صنعاء وغيرها من مواقع الشرف والصمود هم رجال دولة شرفاء يدافعون بلدهم وعن سيادة وكرامة 27 مليون يمني ضد المعتدين، وأن النصر سيكون لهم عاجلا أم أجلا.

سبأ
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