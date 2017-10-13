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آخر تحديث: الجمعة، 13 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:06:21م
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رئيس الوزراء يهنئ قائد الثورة بالعيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر
[13/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:
رفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية تهنئة بمناسبة العيد الـ54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، إلى قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، عبر فيها باسمه ونيابة عن نواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، عن أحر التهاني والتبريكات له بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، ولكل أبناء الشعب اليمني الحر والكريم .

ولفت رئيس الوزراء في البرقية إلى ما تمثله هذه المناسبة الوطنية الخالدة والتي شكلت منعطفا هاما في مسيرة النضال الثوري التحرري لليمنيين، وإرادتهم الحرة التي لا تقهر، ولا تقبل الخنوع أو الرضوخ لغير إرادة الخالق جل وعلا.

وأكدت البرقية، أن المعتدين والمحتلين الجدد من الأعراب ومن ورائهم قوى الإستكبار سيكون مصيرهم الحتمي الهزيمة، فالشعب اليمني الحر والمناضل لم ولن يقبل بأي إحتلال وسيقاومه وينتصر وتاريخه القديم والمعاصر خير شاهد .

كما أكدت البرقية أهمية استمرار وتعزيز تلاحم الجبهة الداخلية والصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار، ومقاومة مشروعهم التدميري لليمن الأرض والإنسان.

وثمن الدكتور بن حبتور عاليا التضحيات الجليلة لرجال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والشرف من أجل الدفاع عن الوطن ودحر الغزاة المعتدين وإفشال مؤامرتهم الدنيئة التي تستهدف حاضر ومستقر الوطن.

واختتم رئيس الوزراء برقيته بدعوة المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية، وقد تخلص الشعب اليمني من الغزاة الجدد وهزم المعتدين، وانتصر لقضيته العادلة.

سبأ
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