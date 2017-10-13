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آخر تحديث: الجمعة، 13 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:06:21م
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وزير خارجية ايطاليا : الاتحاد الاوروبي بحاجة لسياسة كبيرة في البحر المتوسط
[13/أكتوبر/2017]
روما – سبأ :
رأى وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو حاجة الاتحاد الاوروبي إلى "سياسة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط".

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة عن الفانو قوله قوله خلال مداخلة أمام مؤتمر منتدى عبر الأطلسي حول روسيا والذي إلتئم الجمعة في مركز الدراسات الأمريكية بالعاصمة روما.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن "القاعدة التي يتعين تطبيقها في السياسة الخارجية هي أنه عندما يتم ترك فراغ، عاجلاً أم آجلاً هناك شخص ما سوف يملؤه".

واضاف "نحن أوروبا التى يعتمد مستقبلها على القدرة على اتخاذ بعض السمات القيادية التى منحنا إياها التاريخ والجغرافيا".

واعتبر الوزير الايطلاي انه "اذا تخلت اوروبا عن هذه السمات، فلا يمكن ان تشكو يوماً ما اذا قامت جهة بالاستحواذ على هذه السمات القيادية".

سبأ
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