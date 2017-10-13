عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات السورية : إستشهاد ثلاثة أشخاص في هجوم على أحد أحياء مدينة درعا دمشق – سبأ :

أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة استشهاد ثلاثة أشخاص واصابة اربعة آخرين جراء هجوم للمجموعات المسلحة بالقذائف على حي الكاشف في مدينة درعا جنوب البلاد .



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن مجموعات مسلحة تتحصن في حيي مخيم النازحين ودرعا البلد استهدفت بقذيفتين صاروخيتين حي الكاشف سقطتا في مدرسة المحطة الاولى ومحيط المدرسة الشرعية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اربعة آخرين بجروح".



واضافت نقلاً عن مصادر طبية في مجمع العيادات الشاملة في درعا "إن العيادات استقبلت ثلاثة جثامين شهداء واربعة مصابين بجروح مختلفة حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم".



واشارت الوكالة الى ان اصابة طفل بجروح في الأول من الشهر الجاري جراء خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر باستهدافها حي شمال الخط بمدينة درعا بالقذائف.



ويأتي ذلك بعد التواصل منتصف شهر يوليو الماضي إلى اتفاق لإقامة منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية .

سبأ [13/أكتوبر/2017]سبأ