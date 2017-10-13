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آخر تحديث: الجمعة، 13 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:06:21م
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تسجيل هزة أرضية بقوة 2.9 درجة قرب موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية
[13/أكتوبر/2017]
سول – سبأ :
سجلت مراكز الرصد الزلزالي اليوم الجمعة هزة ارضية بقوة 2,9 درجة على مقياس ريختر قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، وذلك بعد نحو اسبوع من اجراء بيونغ يانغ أكبر اختبار لها حتى الآن، فيما اكد الخبراء في كوريا الجنوبية أن الهزة لم تنتج عن نشاط بشري.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء ان الهزة وقعت عند الساعة 01,41 (16,41 ت غ الخميس) على عمق زهاء خمسة كيلومترات، فيما حدد مركزها شمال موقع اختبار بونغي-ري بكوريا الشمالية .

وقال المعهد وفقاً للوكالة إن الزلزال "وقع في منطقة التجارب النووية الكورية الشمالية السابقة" .. مضيفا "لا يمكننا أن نحدد" ما إذا كانت الهزة طبيعية أو مردّها إلى نشاط بشري.

ويأتي ذلك في وقت يخشى فيه المجتمع الدولي من قيام بيونغ يانغ بتجربة نووية جديدة وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سبأ
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