رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تأهل الروسية ماريا شارابوفا إلى قبل نهائي بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات تيانجين/الصين – سبأ :

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا اليوم الجمعة الى الدور قبل النهائي في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات في الصين، بعد فوزها على منافستها السويسرية الصاعدة من التصفيات شتيفاني فوجل 6-3 و6-1.



وجاء تأهل شارابوفا للدور قبل النهائي للمرة الثانية منذ عودتها للملاعب بعد انتهاء إيقافها الذي استمر 15 شهراً بسبب مخالفة لوائح المنشطات، في الوقت الذي تسعى فيه للفوز بأول لقب منذ عودتها بعد الإيقاف في إبريل الماضي.



وكسرت فوجل ارسال شارابوفا في الشوط الأول، لكن اللاعبة الروسية ردت بقوة وكسرت ارسال منافستها السويسرية لتحسم المجموعة سريعاً.



وفي المجموعة الثانية تقدمت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً 4-صفر بينما ارتكبت فوجل الكثير من الأخطاء وتعثرت في ضربات الإرسال لتحسم اللاعبة الروسية الفوز وتضمن الاستمرار في البطولة.



وينتظر ان تلتقي شارابوفا في الدور المقبل مع الصينية بينغ شواي حاملة اللقب غداً السبت.



كما وصعدت بينغ لقبل النهائي بعد فوزها على الاسبانية سارة سوريبس تورمو 6-صفر و6-1.

سبأ [13/أكتوبر/2017]سبأ