اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1297 دولار للاوقية لندن – سبأ :

إرتفع سعر الذهب اليوم الجمعة للجلسة السادسة مدعوماً بتراجع الدولار بينما يرقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة لاستقاء المؤشرات بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.



وإرتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1297.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 26 سبتمبر .



كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1299.30 دولار للأوقية.



ويرى محللون إقتصاديون في تصريحات لرويترز أن السوق ستجد بعض الصعوبة في الارتفاع مع اقترابنا من اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقرار رفع الفائدة الأمريكية المتوقع عند نهاية العام.



وإقتفت الفضة اثر المعدن النفيس وارتعت بنسبة 0.7 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 17.28 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع.



كما زاد البلاتين والبلاديوم 0.6 بالمائة إلى 938.70 و978.60 دولار للأوقية على الترتيب.

سبأ [13/أكتوبر/2017]سبأ