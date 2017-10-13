عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل ستة جنود في هجوم لمسلحين في محافظة شمال سيناء شمال غرب مصر القاهرة – سبأ :

أعلن الجيش المصري اليوم الجمعة عن مقتل ستة من جنوده في هجوم شنه مسلحون في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء والتي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم (داعش) .



وقال المتحدث العسكري المصري في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "قامت عناصر إرهابية مسلحة بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية".



وأوضح المتحدث "اشتبكت قواتنا معهم على الفور.. ونتيجة تأثير نيران قواتنا لاذت العناصر الإرهابية بالفرار حاملة عددا من القتلى والمصابين منهم" .. مضيفاً انه "نتج عن الحادث استشهاد عدد ستة أفراد من قواتنا المسلحة".



وتشهد عدد من المحافظات المصرية ابرزها محافظة شمال سيناء هجمات بين الحين والاخر على المراكز والمواقع العسكرية والامنية قوات الجيش والشرطة .

سبأ [13/أكتوبر/2017]سبأ