محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرويشان يناقش مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جوانب تعزيز النشاط الإنساني صنعاء - سبأ:

التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، اليوم بصنعاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية مراد وهبه والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.



تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية والجهود التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في المجال الإنساني وجوانب تذليل أية صعوبات قد تواجهها في ظل الإجراءات الإستثنائية التي فرضها الوضع الراهن الذي تواجهه البلاد وحساسية التداعيات التي خلقها ويخلقها العدوان.



وفي اللقاء أكد اللواء الرويشان حرص الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصِّلة بما في ذلك اللجنة المعنية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، على تسهيل نشاط كافة المنظمات الإنسانية والتواصل المستمر مع الجميع لتجاوز الإشكاليات التي قد تطرأ في الميدان.



وأعرب عن تقديره لجهود فريق العمل الإنساني الأممي وما يقوم به من أعمال جليلة للتخفيف من تداعيات العدوان والحصار على الجانب الإنساني .



بدوره أكد المسئول الأممي حرص الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن على تطوير نشاطها بما يخدم الشعب اليمني ومساعدته في محنته الراهنة.



وأكد أن تعزيز الشراكة والتسهيل المستمر أمام النشاط الإنساني سيخدم ويعزز من مستوى الدعم المقدم للشعب اليمني .

سبأ [13/أكتوبر/2017]سبأ