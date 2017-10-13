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آخر تحديث: الجمعة، 13 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:06:21م
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  اقتصاد
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
[13/أكتوبر/2017]
سنغافورة – سبأ :
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.

وسجل خام برنت 30 سنتاً وبنسبة 0.5 بالمائة إلى 56.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0544 بتوقيت غرينتش، فيما سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50.93 دولار للبرميل مرتفعاً 33 سنتاً بما يعادل 0.7 بالمائة عن التسوية السابقة.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت امس الخميس إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت 2.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر إلى 462.22 مليون برميل.

وتراجع إنتاج الخام 81 ألف برميل يومياً إلى 9.48 مليون برميل يومياً.

وتدعمت الأسعار أيضاً بواردات نفط صينية قوية بلغت في المتوسط 8.5 مليون برميل يومياً بين يناير وسبتمبر وسجلت تسعة ملايين برميل يومياً في سبتمبر مع تعزز مركز الصين كأكبر مستورد في العالم.

سبأ
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