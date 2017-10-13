أمين عام (الناتو) يحذر من عواقب أي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية روما – سبأ :

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ من العواقب الوخيمة لأي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية .. معتبراً أن الصين تمتلك مفاتيح حل هذه الأزمة من خلال المفاوضات .



وقال ستولتنبرغ في مقابلة أجرتها معه صحيفة (أفينيري) في العاصمة الايطالية روما ونشرت اليوم الجمعة ان "أزمة كوريا الشمالية خطيرة، وأي عمل عسكري سيكون له عواقب على البلدان المجاورة، بدءً من سول" .. مؤكداً "أن الخيارات السياسية- الدبلوماسية لا تزال مفضلة".



وأضاف "لكن يجب تلعب الصين دوراً رئيسياً .. إنها الدولة الوحيدة التي لديها القوة والقدرة الاقتصادية للضغط على نظام كوريا الشمالية وقيادتها الى حوار بناء" مع المجتمع الدولي.



وحسب الأمين العام لشمال الأطلسي، فإنه "إذا جمدت بكين دعمها لكوريا الشمالية، بما فى ذلك التبادلات التجارية، فان نظام كيم جونغ – أون سيواجه خطر الاصطدام او مشاكل خطيرة اخرى" داخل بلاده.



ووصف ستولتنبرغ إجراءات بكين الاخيرة بالحد من صادراتها النفطية وتجميد واردات المنتجات النسيجية من كوريا الشمالية، تجاوباً مع عقوبات الأمم المتحدة بغير الكافية.



وقال ان "الصين تمتلك مفاتيح حل هذه الأزمة ويتعين على الاتحاد الأوروبي، كتأثير الدومينو (التفاعل التسلسلي)، أن يضع ضغوطاً دبلوماسية على بكين حتى ضغط هي بدورها على بيونغ يانغ".



كما رأى امين عام حلف الناتو أن "المزج بين الضغوط السياسية والاقتصادية للصين على كوريا الشمالية، مع تلك العسكرية من جانب الجيش الامريكى من شأنها إجبار كيم جونغ – أون على خيار الحوار" مع المجتمع الدولي.

سبأ [13/أكتوبر/2017]سبأ