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الأمم المتحدة : إستشهاد 23 فلسطينياً بينهم ستة أطفال برصاص الاحتلال منذ بداية 2017م
[13/أكتوبر/2017]
القدس المحتلة – سبأ :
أظهر تقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الجمعة إستشهاد 23 مواطناً بينهم ستة أطفال منذ بداية العام الجاري.

وذكر التقرير والذي يغطي الفترة بين 26 سبتمبر – 9 أكتوبر الجاري ان 62 فلسطينياً من بينهم 23 طفلاً وامرأتين، أصيبَوا بجروح في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال اعتداءات قوات الاحتلال .

واوضح ان ستة فلسطينيين اصيبوا في قطاع غزة خلال المظاهرات التي اندلعت بالقرب من السياج الحدودي في القطاع، فيما وقعت بقية الإصابات في الضفة الغربية.

واشار التقرير الى ان غالبية الإصابات (42) سجلت خلال تسع عمليات للتفتيش والاعتقال في مناطق بِدّو، وبيت سوريك، وسلوان، ومخيم شعفاط للاجئين في محافظة القدس، وفي مخيم الجلزون للاجئين والبيرة في رام الله.

واضاف ان المواجهات الأخرى نجمت عنها إصابات خلال المسيرات الأسبوعية في قرية كفر قدوم بقلقيلية، وقريتيّ النبي صالح ونعلين في رام الله وعلى مدخل بلدة بيت أُمَّر ومخيم العروب للاجئين في الخليل وفي أعقاب دخول المستوطنين الإسرائيليين قرب مدينة أريحا.

سبأ
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