خسائر فادحة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته [13/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

تكبد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إثر عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان استهدفت تجمعات لآليات وجنود الجيش السعودي في مواقع المخروق ورقابة الفواز و مثلث رقابة العشة والخفاش، كما قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة في إحدى التباب قبالة منفذ الخضراء في نجران.



وأكد المصدر قنص اثنين من مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء بنجران، وقنص جندي سعودي في رقابة أسعر بعسير، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة خلف سبحطل وخلف الثعبان.



في جيزان قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين بجوار برج الدخان وعدد من التباب المحاذية و قبالة مدرسة المروة محققة إصابات مباشرة، واستهدفت تجمعات للمرتزقة في الرمضة والطوال ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان في الهاملي بمديرية موزع محافظة تعز أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم، مبيناً أن المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة في معسكر خالد بمديرية موزع ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.



ولقي أربعة من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح سبعة آخرون وتم إعطاب رشاش عيار 12 إثر استهداف تحصيناتهم في منطقة الشقب بقذائف المدفعية، كما تم قنص اثنين من عناصر المرتزقة في منطقة عصيفرة.



وأطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمع للمرتزقة في طور الباحة بمديرية حيفان بتعز محققة إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية مباغتة على خمسة مواقع للمرتزقة في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان محافظة شبوة أسفرت عن إحراق خيامهم ومصرع القيادي العقيد الخضر الجعدني قائد جبهة الصفراء وإصابة المرتزقين علي محسن علي مفتاح السحاقي العولقي وعارف محمد القرعة السحاقي العولقي.



ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان إثر تفجير مجموعة منهم حاولوا التسلل شرق هيلان في مديرية صرواح بحافظة مأرب ، فيما لقي خمسة آخرين مصرعهم في مناطق متفرقة بالمديرية.



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان في وادي ربيعة والزغن في مأرب، في حين سقط قتلى وجرحى من المرتزقة إثر استهداف آلية تابعة لهم بصاروخ موجه في جبهة نهم.



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وقصفت المدفعية تجمعات لهم شمال صحراء ميدي.



وفي الجوف قتل وجرح عدد من المرتزقة إثر تفجير آلية محملة بالأفراد في وادي هراب بمديرية خب والشعف.

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