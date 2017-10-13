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آخر تحديث: الجمعة، 13 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:39:23ص
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طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين والمسعفين
[13/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين والمسعفين ما أدى إلى سقوط تسعة شهداء وجرحى بينهم طفل وامرأة خلال الساعات الماضية.

 وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل وامرأة وإصابة خمسة آخرين في ثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت الأولى منزلاً بقرية مسورة في مديرية نهم ، واستهدفت غارتان المسعفين الذين هرعوا لإنقاذ الضحايا.

 وأشار المصدر إلى أن الطيران شن خمس غارات على منطقة المدفون في مديرية نهم وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و غارة على اللواء العاشر بمديرية باجل في محافظة الحديدة.

 في محافظة تعز شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين شمال يختل بمديرية المخا و مثلها بالقرب من جسر الهاملي بمديرية موزع ، واستهدف بغارة معسكر خالد بالمديرية نفسها.

 وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة العطن بمديرية بكيل المير و 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، كما شن ثماني غارات على مواقع الطلعة والسديس والشرفة في نجران.
سبأ
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